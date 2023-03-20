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Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин затронут тему китайской мирной инициативы по Украине

Никита Худяков
Общество
Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин затронут тему китайской мирной инициативы по Украине
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров затронут тему китайской мирной инициативы по украинскому конфликту. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Так или иначе, темы, которые затронули в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня, — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что глава государства даст исчерпывающие разъяснения китайскому коллеге, чтобы он смог из первых уст получить видение текущего момента со стороны Москвы, передает РИА Новости.

Китайский самолет, на котором, предположительно, находится китайская делегация, сел в аэропорту Внуково. Борт самого лидера КНР находился на первом месте в топе наиболее отслеживаемых рейсов в мире. За самолетом Boeing 747 Air China на пике следили онлайн более 100 тысяч человек.

На переговорах в столице РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят энергетическую тему, а самые важные вопросы решат тет-а-тет. Об этом 17 марта сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Дмитрий Песков Владимир Путин Си Цзиньпин
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