Церемония официальной встречи Путина с Си Цзиньпином начнется 21 марта в 15:00

Фото: Администрация президента РФ

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина с его китайским коллегой Си Цзиньпином начнется во вторник, 21 марта, в 15:00. Об этом в понедельник, 20 марта, рассказал Дмитрий Песков.

— Церемония официальной встречи в 15:00, дальше все пойдет одно за другим. Все уже будет происходить в Большом Кремлевском дворце, — цитирует его РИА Новости.

Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Уточняется, что состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

Также Песков заявил, что лидеры двух стран затронут тему китайской мирной инициативы по Украине.

Китайский самолет, на котором, предположительно, находится китайская делегация, сел в аэропорту Внуково. Борт самого лидера КНР находился на первом месте в топе наиболее отслеживаемых рейсов в мире. За самолетом Boeing 747 Air China на пике следили онлайн более 100 тысяч человек.

На переговорах в Москве Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят энергетическую тему, а самые важные вопросы решат тет-а-тет. Об этом 17 марта сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.