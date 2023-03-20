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«Она была моей фавориткой»: поклонники шоу «Маска» недовольны разоблачением Феникса

Араз Салехов
Общество
«Она была моей фавориткой»: поклонники шоу «Маска» недовольны разоблачением Феникса
Кадр из шоу «Маска» на телеканале НТВ

Поклонники шоу «Маска» высказались о шестом выпуске проекта, который вышел в эфир в воскресенье, 19 марта. Многие были разочарованы решением одного из членов жюри Филиппа Киркорова, снявшего маску с Феникса.

Другие члены жюри Тимур Родригез и Регина Тодоренко считают, что Феникс был достоин продолжать борьбу за призовое место. А вот Скунса стоило бы разоблачить, считают зрители.

«Жалко Феникса. Виктория Дайнеко достойна была финала»; «Обидно, что Вика Дайнеко покинула шоу. Она была моей фавориткой»; «Да все нормально, но бесит жюри»; «Скунса оставили несправедливо», высказались поклонники в Telegram-канале телепередачи.

Также стало известно, что новый скандал разгорелся на шоу «Голос». Он был связан с певцом Василием Шкивидоровым. К исполнителю развернулись все наставники, но на этот раз в блоке оказалась Полина Гагарина. Артистка хотела взять 35-летнего участника к себе в команду, поэтому с кулаками набросилась на Басту. Рэпер пошутил, что его избили прямо на рабочем месте.

В новом сезоне музыкального шоу «Голос» из-за введенных правил ситуация становится все напряженнее. Теперь наставники могут не только разворачиваться к конкурсантам, но и блокировать других судей, чтобы вокалисты не могли сделать выбор в их пользу.

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