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Аналитик Муртазин назвал преимущества российской операционной системы «Аврора»

Ирина Игнатенко
Технологии
Аналитик Муртазин назвал преимущества российской операционной системы «Аврора»
Фото: Unsplash

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин высоко оценил российскую операционную систему «Аврора». По его словам, подобными разработками могут похвастаться не больше шести стран в мире.

Эксперт пояснил, что человек, который начинает пользоваться «Авророй», становится невидимкой для американских спецслужб. Это безопасная среда, к которой можно подключать корпоративные информационные системы.

Муртазин предложил масштабировать применение российской операционной системы, которая уже отлично зарекомендовала себя. По его словам, последняя перепись населения проводилась с использованием «Авроры», передает ИА «НСН».

20 марта в СМИ появилась информация, что сотрудников внутриполитического блока администрации президента России попросили отказаться от iPhone в целях безопасности, передает Nation News.

Позже в Совфеде опровергли информацию о рекомендации отказаться от использования iPhone. При этом первый замглавы международного комитета ведомства Владимир Джабаров заявил о готовности отказаться от пользования гаджетом.

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