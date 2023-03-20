Аналитик Муртазин назвал преимущества российской операционной системы «Аврора»
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин высоко оценил российскую операционную систему «Аврора». По его словам, подобными разработками могут похвастаться не больше шести стран в мире.
Эксперт пояснил, что человек, который начинает пользоваться «Авророй», становится невидимкой для американских спецслужб. Это безопасная среда, к которой можно подключать корпоративные информационные системы.
Муртазин предложил масштабировать применение российской операционной системы, которая уже отлично зарекомендовала себя. По его словам, последняя перепись населения проводилась с использованием «Авроры», передает ИА «НСН».
20 марта в СМИ появилась информация, что сотрудников внутриполитического блока администрации президента России попросили отказаться от iPhone в целях безопасности, передает Nation News.
Позже в Совфеде опровергли информацию о рекомендации отказаться от использования iPhone. При этом первый замглавы международного комитета ведомства Владимир Джабаров заявил о готовности отказаться от пользования гаджетом.