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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Института государственного управления»

Полина Пашкина
Происшествия
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Института государственного управления»
Фото: Пресс-служба Госдумы

По результатам проверки деятельность британского «Института государственного управления»* признали нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Сотрудники ведомства установили, что деятельность ИГУ представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности РФ. Решение принято в связи с агрессивной и милитаристской риторикой со стороны функционеров организации.

Уточняется, что при участии «Института государственного управления» фабриковались ложные свидетельства о вмешательстве России во внутренние дела европейских государств. Кроме того, в организации проводили русофобские конференции и готовили соответствующие тематике встреч документы, передает Telegram-канал «Генпрокуратура России».

Информацию о принятом решении относительно «Института государственного управления» сотрудники Генпрокуратуры России направили в Министерство юстиции Российской Федерации.

17 марта Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной организации «Форум Свободных Народов ПостРоссии»*. Организация выступает с яркой антироссийской настроенностью, а также занимается системной русофобской пропагандистской деятельностью.

*Деятельность компании признана нежелательной на территории РФ.

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