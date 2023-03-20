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В Белом доме заявили о желании Байдена поговорить с Си Цзиньпином

Полина Пашкина
Политика
В Белом доме заявили о желании Байдена поговорить с Си Цзиньпином
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден хотел бы провести беседу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Он уточнил, что телефонные переговоры главы США и лидера Китая еще не запланированы. Однако Байден хотел бы провести очередной диалог с Си Цзиньпином.

Кирби отметил, что звонок состоится в подходящее для этого время. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома, Байден заинтересован в поддержании открытых линий коммуникаций между Вашингтоном и Пекином, передает РИА Новости.

В рамках саммита «Большой двадцатки» в Индонезии президент США заявил Си Цзиньпину, что они вместе несут ответственность за поиск решений для разногласий. По его словам, конкуренция Вашингтона и Пекина не должна перерасти в конфликт.

В свою очередь председатель КНР назвал главную «красную линию» в отношениях Китая и США. По мнению Си Цзиньпина, тайваньский вопрос является в китайско-американских отношениях той чертой, которую нельзя пересекать.

Джо Байден США Китай Си Цзиньпин
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