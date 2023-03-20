Жительница Мариуполя сообщила о поступлении угроз после общения с Путиным

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Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая пообщалась с президентом России Владимиром Путиным во время его рабочей поездки в город, рассказала в понедельник, 20 марта, о поступающих в ее адрес угрозах.

По словам женщины, звонки и «очень неприятные» сообщения адресованы как ей, так и ее семье и соседям.

— Пишут всякую гадость. Что они расправятся с нашими семьями, с нашими детьми, — рассказала Волосатова в эфире программы «Соловьев Live».

При этом личные данные женщины опубликовали на одном из украинских сайтов. Теперь ее и всю семью обвиняют в мародерстве.

Рабочая поездка Владимира Путина в Мариуполь состоялась 19 марта. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с местными жителями, а по приглашению одной из семей зашел к ним в гости. Также в ходе визита вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал главе государства, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поездка, как и перемещение Путина по городу, не была спланирована.