Блинкен: США ждут, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине

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Вашингтон ожидает, что во время своего визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпинь будет продвигать идею прекращения огня на Украине. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

— Мы ожидаем, что Китай во время визита сможет повторить призыв к прекращению огня, — приводит слова Блинкена РИА Новости.

По словам госсекретаря США, любое мирное урегулирование ситуации должно подтверждать суверенитет Украины.

Китай в феврале 2023 года подготовил план по решению конфликта на Украине, который состоит из 12 пунктов. Среди предложенных КНР тезисов — отказ от менталитета холодной войны, уважение законных интересов безопасности всех государств, поддержка стремления Москвы и Киева к диалогу.

Президент России Владимир Путин ознакомился с предложенным китайской стороной планом. В беседе с Си Цзиньпином он выразил уважение к представленным тезисам и отметил, что страна готова к переговорному процессу и обсуждению данных вопросов.

В свою очередь западные политики раскритиковали инициативу Пекина. Почему это произошло, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.