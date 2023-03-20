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Минобороны Норвегии сообщило о прибытии танков Leopard 2 на Украину

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны Норвегии сообщило о прибытии танков Leopard 2 на Украину
Фото: shutterstock

Переданные Норвегией танки Leopard 2 уже прибыли на Украину. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

— Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, и идет подготовка украинского личного состава, — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте оборонного ведомства.

8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран Евросоюза согласились поставить Украине артиллерийские боеприпасы из оставшихся запасов. По его словам, ЕС выделит из европейского фонда еще миллиард евро на помощь Украине.

Накануне обозреватель издания Politico Лили Байер рассказала, что нехватка боеприпасов у Североатлантического альянса, которая вызвана ситуацией на Украине, может привести к расколу в военном блоке.

Наиболее влиятельные члены Республиканской партии США не видят смысла в дальнейшей помощи Киеву. Через несколько лет они могут прийти к власти, и тогда позиция страны касательно Украины радикально изменится. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

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