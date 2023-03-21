Шольц допускает, что конфликт на Украине может продлиться еще долго

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключает, что конфликт на Украине растянется еще на долгое время. С таким заявлением он выступил в понедельник, 20 марта, в Дюссельдорфе.

— Нужно настраиваться на то, что это еще может продлиться долго. Украина должна иметь возможность защищать свою целостность и независимость, — добавил канцлер.

Аналогичное мнение Шольц выражал 16 марта во время своего интервью газете Handelsblatt. Но тогда канцлер подчеркнул, что его возможные прогнозы по конфликту на Украине не стоит воспринимать всерьез, передает агентство DPA.

Ранее Олаф Шольц заявил, что намерен продолжить обсуждение с президентом России Владимиром Путиным путей урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что часто говорит с российским лидером по телефону и будет продолжать это делать, несмотря на разногласия.