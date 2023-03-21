«Весеннее равноденствие»: астрологи составили гороскоп на 21 марта

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Ночью 21 марта наступило удивительное событие ― весеннее равноденствие. С этого момента началась астрономическая весна. Астрологи составили гороскоп на день, который поможет каждому из знаков зодиака провести этот уникальный период с пользой для себя.

Овен

Начало астрономической весны станет идеальным периодом для любых начинаний. Астрологи рекомендуют менять имидж и искать новую работу. В этот день необходимо делать ставку на профессиональный рост и не упускать возможности взлететь ввысь по карьерной лестнице.

Телец

В этот день людям под этим знаком зодиака необходимо заняться очищением: избавляйтесь от всего лишнего, включая мысли, обиды и неактуальные цели. Такое поможет выпустить человеку позитивную энергетику в дом. Если чувствуете необходимость выговориться, пойдите к психологу.

Близнецы

Уделите время той идее, которой вы «горите» — к примеру, романтическое свидание или семейное (дружеское) путешествие до запуска масштабного проекта. Астрологи рекомендует предлагать свои идеи и не отступать.

Рак

В этот день людям под этим знаком нужно отказаться от привычных стратегий. 21 марта Ракам нужно рисковать. Однако это будет нелегко, вас будет тяготить страх. Однако после того, как вы переступите через него, вы почувствуете облегчение и гордость за себя.

Лев

Льву противопоказано находиться в надоевшей им обстановке. Поэтому сделайте этот день особенным. Вы можете взять отгул и отправиться в поездку. Будьте более благосклонны к окружающим.

Дева

Девам сегодня захочется убежать от суетливого мира. Им стоит посвятить время проведению духовных практик и обрядов:йога; медитация; обряды очищения; визуализация и ритуалы на исполнение желаний.

Весы

В этот день Весы поймут, что с некоторыми людьми им хочется быть ближе. 21 марта можно наладить отношения с семьей, признаться в своих чувствах, вернуть старую дружбу. В этот период высокий риск отвернуться от судьбы.

Скорпион

Скорпионы на пути к выгоранию. Ваша мотивация и целеустремленность впечатляет, но порой нужно делать паузы. Не забывайте о правильном способе жизни. Он поддержит организм в тонусе, подарив достаточно сил и энергии для новых свершений.

Стрелец

Стрельцы почувствуют, что готовы снова заявлять о себе миру. До этого времени знак был пассивнее обычного. Но теперь настало время выходить из «зимней спячки». У многих Стрельцов появится романтическое настроение.

Козерог

21 марта заставит Козерога сменить приоритеты: уделить больше времени своей семье. Возможно, придется заняться домашними делами. В этот день вам удастся найти общий язык и заручиться поддержкой близких.

Водолей

Водолеи с 21 марта будут сиять ярче звезд. Их магнетизм и харизма привлекут внимание масс. Причем Водолею для этого не придется прикладывать усилий. Но будьте осторожны. В вашем окружении могут появиться недоброжелатели и завистники.

Рыбы

В этот день Рыбам стоит вспомнить о тех идеях, которые появились у вас в начале года. Это может быть как расширение своего бизнеса, так и переезд в другую страну. Прислушайтесь к себе. Интуиция подскажет, чего бы вам хотелось больше всего, передает rsute.ru.

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