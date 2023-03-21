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Сбережения россиян в валюте достигли рекордных значений с начала 2023 года

Лейла Алиева
Финансы
Сбережения россиян в валюте достигли рекордных значений с начала 2023 года
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Валютные сбережения россиян с начала года увеличились на 1,4 процента и составили рекордные 226,6 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 21 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.

В январе объем наличной валюты вырос на 1,5 процента, это до 105,4 миллиарда долларов. При этом за год эта сумма увеличилась на 21,6 миллиарда долларов.

На втором месте у россиян — депозиты в зарубежных банках, на них приходится 29 процентов всех валютных средств граждан. В январе граждане перевели на свои иностранные счета два миллиарда рублей. В результате они выросли на три процента, что составляет около 66,5 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Они не смогут снять более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Регулятор сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

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