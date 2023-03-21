«Путин всегда очень вежлив»: Шольц рассказал о переговорах с президентом России

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Канцлер федеративной Германии Олаф Шольц рассказал о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Rheinische Post.

— Это долгие беседы, иногда по часу, иногда по полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом. И Путин всегда очень вежлив, — сказал он.

При этом в ходе переговоров стороны не приходят к компромиссу и сохраняют кардинальные различия в своих взглядах на украинский конфликт. Германский лидер предупредил, что мировое сообщество должно подготовиться к долгому разрешению украинского вопроса, сообщает издание.

21 марта состоятся официальные переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча пройдет в два раунда, после которых Путин и Си Цзиньпин подпишут ряд документов и выступят с заявлениями для журналистов. Затем состоится государственный обед. По словам Ушакова, на переговорах будет присутствовать большое представительство. Так, пригласят зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и многих других.

В понедельник, 20 марта, между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином прошли неформальные переговоры. Беседа на высшем уровне длилась 4,5 часа. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и мирный план КНР по урегулированию украинского кризиса.