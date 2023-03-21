Украинка рассказала о разочаровании беженцев, поверивших в «сливки Европы»

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Бежавшие в Европу украинцы разбили свои мечты о бюрократическую волокиту. Об этом написала обозреватель Мария Чаплия в статье для Telegraph.

— Тысячи украинцев быстро присоединились к этой схеме, полагая, что они направляются в сливки Европы. Вместо этого беженцы быстро оказались втянутыми в бесконечный круговорот великой британской бюрократии, — сказала она.

Украинским беженцам пришлось бороться с чрезмерной бумажной волокитой и запутанными правилами, цитирует Чаплию РИА Новости.

18 марта председатель японской языковой школы заявил, что украинские учащиеся в Японии — грабители, так как отказываются платить за учебу. Уточняется, что некоторые студенты с Украины не стали оплачивать учебу в языковой школе за тот период, который им изначально пообещали сделать бесплатным.

17 марта украинские беженцы в Берлине подняли бунт, причиной которого стал карантин из-за ветрянки. Оказалось, что у одного ребенка в палаточном городке беженцев обнаружили ветрянку. Примечательно, что этот факт игнорировали около недели, однако после внезапно закрыли городок на карантин.