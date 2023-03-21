«Германия — лакей США»: немцы раскритиковали заявление Шольца об украинском конфликте

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер федеративной Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине может продлиться долго. Пользователи Twitter в ответ на это раскритиковали действия германских политиков.

«Германия сейчас не суверенная нация, а лакей США под руководством поджигателя конфликта Шольца», — написал один из пользователей.

Другой человек назвал Шольца «попугаем», который повторяет заученный сценарий. Еще один пользователь Сети задался вопросом, когда германский лидер прекратит разжигать украинский конфликт, сообщает РИА Новости.

Накануне Шольц не исключил, что конфликт на Украине растянется на долгое время. Аналогичное мнение глава ФРГ выражал 16 марта во время своего интервью газете Handelsblatt. Но тогда канцлер подчеркнул, что его возможные прогнозы по конфликту на Украине не стоит воспринимать всерьез.

18 марта лидер оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Шольц начал терять связь с реальностью. По словам германского лидера, страна смогла обрести независимость от поставок сырья из РФ и не испытывает дефицита в газе, нефти и угле. В ответ на это Мерц отметил, что немецкое правительство не способно действовать, а восприятие Шольца нынешней ситуации расходится с реальностью.