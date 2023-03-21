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Песков: После 15:00 начнется официальная встреча Путина и Си Цзиньпина

Лейла Алиева
Общество
Песков: После 15:00 начнется официальная встреча Путина и Си Цзиньпина
Фото: Администрация президента РФ

Во вторник, 21 марта, после 15:00 пройдет официальная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Сегодня в Большом Кремлевском Дворце ориентировочно после 15:00 запланирована церемония официальной встречи, затем будет беседа с Си Цзиньпином, она называется в «узком составе», но на самом деле, относительно узкий, там будет достаточно представительная делегация с нашей стороны, — передает его слова РИА Новости.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на переговорах будет присутствовать большое представительство. Так, пригласят зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и многих других.

В понедельник, 20 марта, между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином прошли неформальные переговоры. Беседа на высшем уровне длилась 4,5 часа. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и мирный план КНР по урегулированию украинского кризиса.

Утром 21 марта глава Китая приехал в Дом правительства на переговоры с премьер-министром России. В рамках встречи председатель КНР пригласил премьер-министра Михаила Мишустина посетить Китай.

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