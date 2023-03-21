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Ученые открыли способ мгновенно протрезветь

Араз Салехов
Общество
Ученые открыли способ мгновенно протрезветь
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ученые проводят опыты гормона FGF21 (фактор роста фибропластов 21) — это в дальнейшем позволит создать препарат от алкогольной интоксикации. Об этом пишет EurekAlert.

— Результаты показывают, что мозг — основное место действия FGF21. Сейчас мы более детально изучаем нейронные пути, с помощью которых FGF21 оказывает отрезвляющее действие, — сказал один из авторов исследования, биохимик Дэвид Мангельсдорф.

Ученые почти уверены, что этот гормон стимулирует выработку норадреналина и в будущем на основе FGF21 можно создать быстродействующий препарат, снимающий симптомы алкогольного отравления и защищающий печень, сообщает издание.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем не стоит закусывать алкоголь. Часто женщины закусывают сладкий ликер тортом, пирожными, конфетами и так далее. В этом случае есть риск быстро опьянеть, поскольку организм будет в первую очередь расщеплять сладости, а алкоголь будет дольше находиться в организме.

Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о вреде вина для женского организма. По ее словам, сильнее всего от алкоголя пострадает кожа.

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