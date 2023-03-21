Ученые открыли способ мгновенно протрезветь

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Ученые проводят опыты гормона FGF21 (фактор роста фибропластов 21) — это в дальнейшем позволит создать препарат от алкогольной интоксикации. Об этом пишет EurekAlert.

— Результаты показывают, что мозг — основное место действия FGF21. Сейчас мы более детально изучаем нейронные пути, с помощью которых FGF21 оказывает отрезвляющее действие, — сказал один из авторов исследования, биохимик Дэвид Мангельсдорф.

Ученые почти уверены, что этот гормон стимулирует выработку норадреналина и в будущем на основе FGF21 можно создать быстродействующий препарат, снимающий симптомы алкогольного отравления и защищающий печень, сообщает издание.

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