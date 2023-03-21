Economist: На Украине связали успехи систем ПВО в России с «черной магией»

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Успехи России в борьбе с беспилотниками сопоставимы с «черной магией». Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на украинские источники.

— Русские занимаются черной магией в электромагнитной обороне. Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба, — говорится в статье.

Отмечается, что в ближайшее время ВСУ получат новые военные технологии. Несмотря на это, армии Украины все равно будет тяжело бороться с беспилотниками из России, передает Economist.

Обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза заявил, что Россия начала использовать беспилотник «Ланцет», ставший «убийцей» американских РСЗО HIMARS. По его словам, российский беспилотник способен самостоятельно принимать решения на поле боя. В частности, речь идет о поиске целей и уклонении от вражеских снарядов.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения британского ЗРК Stormer HVM в ходе спецоперации. На записи можно увидеть британский ЗРК, кадры с камеры наведения барражирующего боеприпаса «Ланцет» и уничтожение им комплекса противовоздушной обороны противника.