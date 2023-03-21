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Песков: Запад не позволяет Украине даже думать о мирных переговорах с Россией

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков: Запад не позволяет Украине даже думать о мирных переговорах с Россией
Фото: АГН Москва

Политические элиты западных государств не позволяют властям Украины даже думать о выходе на мирные переговоры с Россией. Об этом во вторник, 21 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Вашингтон, европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры. Они просто не разрешают Киеву даже думать, — сказал чиновник.

Таким образом он прокомментировал прозвучавшие накануне рабочего визита в Москву главы Китая Си Цзиньпина слова представителя Белого дома о том, что в США считают неприемлемым, если по итогам российско-китайского саммита прозвучат призывы к миру на Украине.

На сегодняшний день, «когда маски сброшены», страны Запада демонстрируют «свой звериный оскал», сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Предложенный Китаем мирный план урегулирования ситуации на Украине не влияет на отношение стран Запада к украинскому кризису. Однако участие в этом обсуждении — важный политический инструмент для Поднебесной, заявил «Вечерней Москве» завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

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