Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ушаков допустил возможность поездки Путина в Китай в 2023-м

Евгений Силаев
В мире
Ушаков допустил возможность поездки Путина в Китай в 2023-м
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин может посетить Китай в текущем году. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

— Об этом шла речь, я уже сказал и думаю, что возможность поездки в Пекин в этом году существует, — приводит слова Ушакова ТАСС.

Председатель КНР Си Цзиньпин уже заявлял, что пригласил Владимира Путина посетить Китай с официальным визитом. По его словам, российский лидер сможет сам выбрать время поездки.

Си Цзиньпин находится в Москве с трехдневным визитом, который продлится с 20 по 22 марта. Нынешний зарубежный визит стал для руководителя КНР первым с начала пандемии COVID-19.

20 марта состоялись неформальные переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, которые длились 4,5 часа. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и мирный план Китая по урегулированию украинского кризиса.

«Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет визит китайского лидера, какие вопросы будут обсуждаться в ходе поездки и каким может быть результат переговоров.

Россия Китай Владимир Путин Си Цзиньпин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте