Ушаков допустил возможность поездки Путина в Китай в 2023-м

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин может посетить Китай в текущем году. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

— Об этом шла речь, я уже сказал и думаю, что возможность поездки в Пекин в этом году существует, — приводит слова Ушакова ТАСС.

Председатель КНР Си Цзиньпин уже заявлял, что пригласил Владимира Путина посетить Китай с официальным визитом. По его словам, российский лидер сможет сам выбрать время поездки.

Си Цзиньпин находится в Москве с трехдневным визитом, который продлится с 20 по 22 марта. Нынешний зарубежный визит стал для руководителя КНР первым с начала пандемии COVID-19.

20 марта состоялись неформальные переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, которые длились 4,5 часа. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и мирный план Китая по урегулированию украинского кризиса.

«Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет визит китайского лидера, какие вопросы будут обсуждаться в ходе поездки и каким может быть результат переговоров.