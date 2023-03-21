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Bloomberg: Растущее влияние Маска беспокоит власти США

Евгений Силаев
В мире
Bloomberg: Растущее влияние Маска беспокоит власти США
Фото: Steve Jurvetson / CC BY 2.0

Растущее влияние предпринимателя Илона Маска вызывает беспокойство у властей США. Об этом во вторник, 21 марта, сообщило агентство Bloomberg.

— В последние несколько месяцев его внеклассное поведение стало более серьезно тревожить американских чиновников и политических союзников Байдена, — пишет Bloomberg.

В публикации отмечается, что Маск владеет пятью компаниями, в том числе имеющей важность для американского государства SpaceX. В Белом доме опасаются, что растущее влияние бизнесмена может в скором времени сделать его неприкасаемым.

В статье перечисляются поступки Маска, которые могли вызвать беспокойство у администрации президента США Джо Байдена. Речь идет о плане мирного урегулирования конфликта на Украине (который понравился России), плане воссоединения Китая с Тайванем (положительно оцененный в Пекине), а также о заявлениях по возможности отключения Украины от спутниковой сети Starlink.

Спутниковая система Starlink, которая также принадлежит Маску, блокирует свои терминалы на территории новых регионов России, вследствие чего ВСУ не могут использовать их для запуска БПЛА в российском тылу. Из-за этого украинские военные испытывают сложности на поле боя, сообщает Economist.

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