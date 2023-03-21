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«Презираю нынешнее правительство»: британцы пришли в ужас от предупреждения Путина

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Презираю нынешнее правительство»: британцы пришли в ужас от предупреждения Путина
Фото: Unsplash

Пользователи Twitter отреагировали на слова президента России Владимира Путина о том, что Москва ответит на поставку Украине со стороны Британии снарядов из обедненного урана.

— Мы в своем уме посылать снаряды с ураном на Украину? Какая у нас цель, кроме как развязать третью мировую, — написал один из комментаторов.

Пользователи соцсети отметили, что данный трюк не сойдет Великобритании с рук.

— Не впутывайте меня и мою семью в эти игры! Я презираю нынешнее правительство Великобритании, — сказал другой пользователь, выражая обеспокоенность решениями страны.

Кроме того, читатели аккаунта телеканала Sky News призвали британские власти «не повышать ставки» и «вести переговоры о мире».

Заместитель главы британского Министерства обороны Аннабель Голди заявила, что снаряды с обедненным ураном будут поставляться ВСУ наряду с предоставлением танков Challenger 2. Такие боеприпасы отличаются нанесением существенных разрушений после пробития брони.

Применение ВСУ снарядов с обедненным ураном может привести к заражению земли и серьезным поражениям людей, предупредил военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

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