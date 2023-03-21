Бойцы «Вагнера» назвали главные цели на Артемовском направлении

Фото: Минобороны РФ

Пехота противника, украинская техника и укрепрайоны сейчас являются основными целями для артиллеристов «Вагнера» во время наступления на Артемовском направлении в Донбассе. Об этом рассказал во вторник, 21 марта, один из бойцов группы частной военной компании (ЧВК) расчета гаубицы Д-30.

— Основная задача у нашей артиллерии – подавление пехоты противника, техники, укрепрайонов и блиндажей. Противник огрызается, но мы подавляем цели и подавляем противника, — рассказал артиллерист.

Боец поделился, что гаубица Д-30, расчеты которой ведут активную работу на Артемовском направлении, называется в артиллерии «снайперской винтовкой». По словам артиллериста, сейчас у бойцов действительно много работы, но им хотелось бы действовать еще интенсивнее, передает РИА Новости.

По данным на 20 марта, российские силы сумели взять под контроль порядка 70 процентов территории Артемовска, наступление продолжается. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.