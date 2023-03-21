Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бойцы «Вагнера» назвали главные цели на Артемовском направлении

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бойцы «Вагнера» назвали главные цели на Артемовском направлении
Фото: Минобороны РФ

Пехота противника, украинская техника и укрепрайоны сейчас являются основными целями для артиллеристов «Вагнера» во время наступления на Артемовском направлении в Донбассе. Об этом рассказал во вторник, 21 марта, один из бойцов группы частной военной компании (ЧВК) расчета гаубицы Д-30.

— Основная задача у нашей артиллерии – подавление пехоты противника, техники, укрепрайонов и блиндажей. Противник огрызается, но мы подавляем цели и подавляем противника, — рассказал артиллерист.

Боец поделился, что гаубица Д-30, расчеты которой ведут активную работу на Артемовском направлении, называется в артиллерии «снайперской винтовкой». По словам артиллериста, сейчас у бойцов действительно много работы, но им хотелось бы действовать еще интенсивнее, передает РИА Новости.

По данным на 20 марта, российские силы сумели взять под контроль порядка 70 процентов территории Артемовска, наступление продолжается. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Украина Спецоперации Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте