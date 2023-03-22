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Приметы и советы

В Лондоне подвели неутешительные для США итоги ситуации на Украине

Ирэна Колесова
В мире
В Лондоне подвели неутешительные для США итоги ситуации на Украине
Фото: Unsplash

Большинство стран в мире не разделают мнения Запада по ситуации на Украине, уверен обозреватель британского издания Guardian Джонатан Стил. В своей статье он отметил, что в число противников Вашингтона по украинскому вопросу входит не только Россия, но и Китай, который набирает все большую уверенность на мировой арене.

— Сейчас, спустя 30 лет после распада Советского Союза, налицо признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием, — заявил обозреватель.

По словам Стила, позиция США по Украине вызывает немало нареканий у стран Азии, Африки и Латинской Америки. Лидеры этих государств скептически настроены к тому, что Вашингтон якобы просто «помогает Украине защищаться», а на самом деле старательно вооружает Киев.

Британский журналист подытожил, что эпоха превосходства Соединенных Штатов подходит концу, и даже влияние на Европу не поможет США удержать пальму первенства в мире.

О грядущих переменах в положении стран на мировой арене рассказал «Вечерней Москве» директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. По его словам, уже совсем скоро речь будет идти о новых контурах мира, в которых Россия и Китай будут ощущать себя максимально комфортно.

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