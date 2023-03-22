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В Музее Победы прошел мастер-класс «Старинное письмо» для столичных школьников

Лейла Алиева
Город
В Музее Победы прошел мастер-класс «Старинное письмо» для столичных школьников
Фото: пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялся мастер-класс «Старинное письмо», в рамках которого школьники научились писать партизанские письма. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

Во время занятия учащиеся столичных школ написали письма перьевыми ручками, а в качестве чернил они использовали свекольный сок, как партизаны Великой Отечественной войны. Также участникам представили театрализованный рассказ о командире партизанских отрядов Герое Советского Союза Дмитрии Медведеве и о подвигах его партизан.

После этого школьники смогли посмотреть выставку «Сильные духом», которая посвящена партизанскому движению.

Накануне в Музее Победы открылась выставка «Багровый рубеж», которая создана самим музеем при участии поискового объединения «Тризна». Новый проект приурочен к 80-летию окончания Ржевской битвы.

На выставке будет представлено более полусотни различных экспонатов, среди них раритеты из фондов Музея Победы, а также предметы, найденные поисковиками на местах боев. Посетить экспозицию можно до конца 2023 года.

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