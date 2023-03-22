Число ДТП с участием нетрезвых водителей в Петербурге снизилось на 30 процентов

Фото: Вечерняя Москва

Пресечение случаев нетрезвого вождения остается одним из ключевых направлений работы дорожной полиции в Санкт-Петербурге. В прошлом году сотрудники МВД значительно усилили меры по борьбе с нетрезвыми водителями.

Каждые выходные экипажи ДПС совместно с другими службами проводят профилактические операции «нетрезвый водитель». По итогам прошлого года было задержано свыше 17 000 любителей пьяной езды. Это на шесть тысяч человек больше, чем в прошлом году.

За повторное нарушение в прошлом году к уголовной ответственности привлекли на 7 процентов больше таких автомобилистов.

Количество аварий с участием нетрезвых водителей на дорогах Санкт-Петербурга снизилось на 30 процентов, на 37 процентов сократилось число погибших в подобных ДТП, передает издание «Невские новости».

21 марта на Московском шоссе водитель грузовика совершил столкновения с четырьмя легковыми автомобилями, еще одной грузовой машиной и рейсовым автобусом. В результате аварии пострадали семь человек, передает ФАН.

В минувшую субботу, 18 марта, в Новой Москве столкнулись несколько автомобилей, были пострадавшие. Авария случилась в проектируемом проезде с участием сразу пяти машин. Пострадали два человека, им оперативно оказали помощь медики.