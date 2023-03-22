Жителям Подмосковья расскзаали о новшествах при зачислении детей в первый класс

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В российских школах 1 апреля начинается прием заявлений для зачисления детей в первые классы. Как рассказала директор средней образовательной школы №11 в Сергиевом-Посаде Валентина Варенова, процесс записи детей в школу стал прозрачным и комфортным.

В этом году в порядке записи в школу, по ее словам, появились новшества. В первую очередь, в первый класс принимаются не только дети, закрепленные за школой, но и все их братья или сестры, если один из старших детей уже учится в этом образовательном учреждении. Кроме того, в первоочередном порядке принимаются в школу несовершеннолетние, находящиеся на опекунстве.

Если родители хотят устроить ребенка в школу из другого микрорайона, нужно помнить, что с 6 июля стартует прием в первый класс на свободные места при их наличии. На сайте школы можно узнать, сколько свободных мест осталось в наличии, передает «Радио 1».

В свою очередь учитель Елене Стоме рассказала, что увеличение количества первых классов на 100 до 2,3 тысячи в Северной столице едва ли обеспечит возможность организации качественного учебного процесса для более 68 тысяч первоклассников, передает издание «Невские новости».

12 марта в столице завершилась образовательная выставка «Навигатор поступления». «Вечерняя Москва» узнала, куда хотят поступать современные абитуриенты и как они делают свой выбор.