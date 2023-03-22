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Психолог Сулим рассказала, как материнство влияет на женщин

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Сулим рассказала, как материнство влияет на женщин
Фото: pexels.com/Polina Tankilevitch

Материнство — это ответственность, которая укрепляет психологически женщину и дает ей возможность развиваться в других направлениях. Такое мнение высказал психолог Софья Сулим.

По ее словам, материнство помогает женщине выйти на новый уровень, и это может мотивировать ее на дальнейшее личностное развитие. У женщины автоматом приходит понимание, что она может брать на себя больше обязательств и в других сферах. Часто возникает желание карьерного роста, освоения новой профессии.

Она добавила, что в этот момент женщина начинает делать то, на что у нее не хватало времени, не было возможности, а теперь материнство это может дать, передает РИАМО.

В свою очередь психолог Екатерина Горькова отметила, что психологическая старость может настигнуть человека в любом возрасте. Опасность данного состояния в том, что из-за своего мироощущения человек сам запускает преждевременные процессы старения всего организма, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Что может сделать каждый из нас, чтобы достичь этого состояния: простые рекомендации от специалиста Московской службы психологической помощи Марии Зайцевой.

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