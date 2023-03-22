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РИА Новости: Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку

Лейла Алиева
Общество
РИА Новости: Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку
Фото: vk/id651999028

Мэр Калининграда Евгений Любивый написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом в среду, 22 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.

— Глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, вопрос об отставке мэра будет рассмотрен сегодня на заседании горсовета, — рассказал он.

При этом причины ухода с должности Любивого не уточняются, передает РИА Новости.

В октябре прошлого года с поста мэра Белгорода ушел Антон Иванов. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, такое решение он принял в связи с переходом на другое место работы. К исполнению обязанностей мэра приступил первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.

Также в СМИ появилась информация об уходе с должности российского сенатора Людмилы Нарусовой. 29 октября политик опровергла эти новости, назвав их «не соответствующими действительности». В Совфеде Нарусова представляет Республику Тыва, ее полномочия ограничиваются сроком до сентября 2026 года.

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