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Полиция задержала мужчину, который избил подростка в московском метро

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала мужчину, который избил подростка в московском метро
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в избиении 15-летнего подростка в вагоне поезда столичного метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 22 марта.

По его словам, в совершении преступления заподозрили 56-летнего москвича. Его задержали по месту жительства и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательств. Мотивы нарушения устанавливаются.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По словам самого задержанного, двое молодых людей, в том числе и пострадавший, вызывающе себя вели, и мужчина сделал им замечание. На этой почве произошел конфликт, в результате которого подозреваемый ударил подростка лбом в лицо.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Избиение, о котором идет речь, произошло 16 марта в вагоне поезда Московского метрополитена, который следовал между станциями «Беговая» и «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии. В результате инцидента пострадавшему пришлось оказывать медицинскую помощь.

Личность нападавшего была установлена на следующий день. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

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