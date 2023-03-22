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Приметы и советы

Психолог Корнеева перечислила тревожные звоночки на первом свидании

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Корнеева перечислила тревожные звоночки на первом свидании
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Психолог Анастасия Корнеева перечислила ряд тревожных звоночков на первом свидании. При их наличии стоит задуматься, стоит ли продолжать общение с человеком.

Стоит насторожиться, если человек очень быстро начинает вас идеализировать. Психологи знают, что идеализация подразумевает скорое обесценивание.

Не стоит продолжать общение с человеком при явном несовпадении ценностей. Например, человек пренебрежительно отзывается о вашей сфере деятельности и интересах.

Цель свидания — познакомиться и узнать друг друга, и это подразумевает обоюдный процесс обмена информацией. Если вас не слышат и говорят лишь о себе, значит, нет цели вас узнать.

Также плохим знаком считается, если потенциальный партнер позволяет себе нарушать психологические и физические границы, позволяет себе хамство в общении с другими людьми, передает МИР 24.

В свою очередь психолог Ольга Романив призвала не табуировать тему финансов. По ее словам, в отношениях необходимо открыто обсуждать траты и совместно строить планы на будущее, передает Nation news.

Не все отношения оказываются долгосрочными, и некоторые пары разводятся. Как родителям правильно вести себя в такой ситуации, чтобы не травмировать ребенка, разбиралась «Вечерняя Москва».

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