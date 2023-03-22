Мужчина попал под поезд на железнодорожной станции в Московской области

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Ярославское направление Московской железной дороги, платформа Перловская Карта всех событий

В Подмосковье на железнодорожной станции погиб мужчина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в среду, 22 марта.

По данным ведомства, трагедия произошла на станции Перловская Ярославского направления столичной железной дороги. Мужчина 1990 года рождения попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Другая трагедия произошла на станции Томилино в Подмосковье. Мужчину 1971 года рождения зажало дверьми электропоезда. От полученных травм он скончался на месте.