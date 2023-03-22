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В Кремле заявили, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план

Никита Худяков
Общество
В Кремле заявили, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином украинский мирный план. Об этом в среду, 22 марта, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Нет, украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план. Президент Путин сам об этом говорил, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что вопрос о мирном плане Украины касается двусторонних отношений между Киевом и Пекином, передает РИА Новости.

Официальная встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина состоялась в Кремле 21 марта. По итогам российско-китайских переговоров были подписаны совместные заявления о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года и 14 договоров о развитии отношений обеих сторон. О главных итогах встречи лидеров двух государств — в материале «Вечерней Москвы».

Встреча Путина и Си Цзиньпина привлекла пристальное внимание мировой прессы. О том, как на нее отреагировали западные СМИ, — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Дмитрий Песков Владимир Путин Си Цзиньпин
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