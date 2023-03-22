Депутат МГД Козлов: Благоустройство школьных дворов дает новое качество внутриквартальным территориям

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице на текущий год запланировано благоустройство 160 школьных территорий, где специалисты обновят покрытия, оборудуют спортивные площадки и стадионы, а также проведут работы по озеленению участков. Об этом в среду, 22 марта, сообщил депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— При комплексной застройке, которая велась в нашей стране в прошлые годы, школы, детские сады располагались внутри кварталов в окружении жилых домов, и таким образом детские учреждения становились центрами внутриквартальной жизни, — отметил Козлов.

Здесь детей отводят в сад или школу, а педагоги проводят занятия на свежем воздухе, продолжил депутат. Кроме того, спортивными площадками школ активно пользуются местные жители.

Козлов напомнил, что в 2021 году было обновлено 400 школьных территорий, год спустя — 200, а к началу нового учебного сезона этого года будут благоустроенны территории более 160 столичных школ и детсадов, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве 32 спортивных объектов по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году.