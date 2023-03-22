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Житель Подмосковья организовал плантацию конопли в своей квартире

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Подмосковья организовал плантацию конопли в своей квартире
Фото: Pixabay
Московская область, Павловский Посад, Славянская улица Карта всех событий

В Подмосковье 32-летний местный житель выращивал в своей квартире коноплю. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 22 марта.

По ее словам, злоумышленника задержали в результате оперативно-розыскных действий в Павловском Посаде. В ходе обысков в доме подозреваемого, расположенном на Славянской улице, полицейские обнаружили 35 кустов конопли. Экспертиза показала, что растения содержат наркотическое вещество «каннабис», общая масса которого превысила 700 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другая история, связанная с запрещенными веществами, произошла в подмосковном лесу. Сотрудники полиции встретили наркокурьера с крупной партией веществ.

Подмосковье Московская область Полиция МВД Наркотики
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