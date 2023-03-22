Столичная мошенница инсценировала свою смерть, чтобы избежать наказания

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В Преображенском суде Москвы проходят слушания по делу о мошенничестве с квартирами, которое было возбуждено еще в 2015 году. Примечательно, что обвиняемая долгое время считалась погибшей.

С 2009 году группа черных риелторов занималась аферами, связанными с жильем. Например, они отобрали квартиру жителя столицы, который страдал алкоголизмом. Мужчина пропал без вести, а через пять лет один из злоумышленников, воспользовавшись документами погибшего, продал его квартиру по частям.

Это преступление раскрыли в 2015 году. По подозрению в совершении убийства задержали незамужнюю москвичку по фамилии Вольская. Следствие установило, что она принимала наиболее активное участие в судьбе жертвы. Помимо этого дела в ее отношении завели дело о мошенничестве. В качестве меры пресечения избрали домашний арест.

Суд прошел в ноябре 2016 года, однако Вольская на нем не присутствовала. Незадолго до заседания она подселила к себе умирающую женщину, похожую на нее, и отдала ей свой паспорт. Когда гостья умерла, преступница покинула помещение. Прибывшая на место происшествия дочь мошенницы опознала в умершей свою мать. Так уголовное преследование в отношении аферистки прекратилось.

Долгое время преступница скрывалась под чужими именами и с поддельными документами, однако в конце концов она попалась. Заметили ее в процессе расследования очередного уголовного дела по факту пропажи человека. Вольскую задержали в апреле 2022 года. В ее отношении возобновили уголовное дело по статье мошенничество, а также возбудили еще два уголовных дела: по статьям «Использование поддельного паспорта» и «Оставление в опасности», сообщил Legal.Report.

Недавно суд аннулировал бумаги о смерти гражданки, и теперь она предстанет перед судом.

Другое мошенничество произошло в Подмосковье. Группа аферистов позвонила на городской номер и потребовала денег. Однако злоумышленники не знали, что дозвонились в отдел уголовного розыска.