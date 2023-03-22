Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева

Евгений Жуков
В мире
Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева
Фото: Unsplash

Великобритания удалила из санкционного списка по России первого замдиректора ФСБ и члена набсовета госкорпорации «Росатом» генерал-полковника Сергея Королева. Данная информация следует из постановления, опубликованного на сайте британского МИД.

Министерство не привело причин, по которым было принято это решение. В комментарии к произведенным изменениям в документе говорится лишь об исключении одного из более чем 1,5 тысячи фигурантов «черного списка».

Ко всему прочему в обосновании введенных ограничений против Королева месяц назад не указывалось, что он занимает высокую должность в ФСБ. Он числился в документе как член наблюдательного совета госкорпорации, в качестве которого Королев также указан на сайте «Росатома», передает ТАСС.

В начале марта Министерство финансов США исключило из санкционных списков ряд дочерних структур Сбербанка. Ограничительные меры были сняты как минимум с четырех предприятий.

Санкции ФСБ Россия Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте