Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева

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Великобритания удалила из санкционного списка по России первого замдиректора ФСБ и члена набсовета госкорпорации «Росатом» генерал-полковника Сергея Королева. Данная информация следует из постановления, опубликованного на сайте британского МИД.

Министерство не привело причин, по которым было принято это решение. В комментарии к произведенным изменениям в документе говорится лишь об исключении одного из более чем 1,5 тысячи фигурантов «черного списка».

Ко всему прочему в обосновании введенных ограничений против Королева месяц назад не указывалось, что он занимает высокую должность в ФСБ. Он числился в документе как член наблюдательного совета госкорпорации, в качестве которого Королев также указан на сайте «Росатома», передает ТАСС.

В начале марта Министерство финансов США исключило из санкционных списков ряд дочерних структур Сбербанка. Ограничительные меры были сняты как минимум с четырех предприятий.