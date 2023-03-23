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«Это же уроды просто»: жительница Артемовска рассказала, как ВСУ за три дня уничтожили район

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Это же уроды просто»: жительница Артемовска рассказала, как ВСУ за три дня уничтожили район
Фото: president.gov.ua

Украинская армия уничтожила за три дня жилой район Артемовска — Ступки, разрушив в нем все дома при отступлении оттуда в конце февраля. Об этом сообщила жительница района Ирина Турова, эвакуированная из города военными ВС России.

Она рассказала, что с 23 февраля началась массированная бомбардировка района солдатами ВСУ.

— Мы жили в своих домах. А после 23 февраля они как озверели. 25 и 26 февраля — это просто капец был. Стали летать мины, и кидали их со стороны «Цветмета». Когда я вышла на улицу, я как глянула — ни одного дома нет, это просто ужас! За три дня ни одного дома нет, камня на камне не оставили, — заявила Турова.

Также она рассказала, что украинские военные расстреливали оставшиеся дома жителей из танка, а подвалы с прятавшимися там людьми закидывали гранатами. Турова насчитала почти 130 мин, разорвавшихся около ее подвала, где она пряталась от обстрелов.

— И что самое обидное, как говорят, свои по своим бьют! Но какие же они теперь свои?! Это же уроды просто, — цитирует жительницу Артемовска РИА Новости.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил 22 марта о практически полной блокировке Артемовска российскими военными.

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