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Взрыв в Мелитополе является терактом, который организовали украинские спецслужбы. Об этом в четверг, 23 марта, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Это, безусловно, теракт, за которым стоят украинские спецслужбы. Режим Зеленского в очередной раз показал свою террористическую сущность. Они, не скрывая, радуются, взрывая людей, которые восстанавливают мирную жизнь в городе, — отметил он.

Таким образом, по мнению Рогова, Киев пытается дестабилизировать ситуацию на освобожденной территории Запорожской область и запугать народ, передает РИА Новости.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в этот же день около 07:30 по местному времени в городской местности. В результате случившегося пострадал полицейский. Сотрудника правоохранительных органов госпитализировали в клинику с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».