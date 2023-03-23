Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подросток распылил перцовый баллончик в кубанской школе

Араз Салехов
Происшествия
Подросток распылил перцовый баллончик в кубанской школе
Фото: mos.ru / Максим Денисов

На Кубани 16-летний школьник распылил в образовательном учреждении перцовый баллончик. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарской области.

По данным ведомства, 22 марта учителя обратились в полицию и рассказали, что в мужском туалете на первом этаже здания был распылен перцовый баллончик. В результате инцидента 14 детей обратились в клинику за медицинской помощью.

Сотрудники полиции опросили свидетелей и очевидцев произошедшего. В настоящее время материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщает РИА Новости.

В середине марта в столичном метрополитене в час пик молодой человек распылил содержимое аэрозольного баллончика в вагоне поезда. Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро в поезде, который следовал от «Таганской» до «Китай-города».

Кубань перцовый баллончик Дети Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте