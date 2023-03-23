Подросток распылил перцовый баллончик в кубанской школе

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На Кубани 16-летний школьник распылил в образовательном учреждении перцовый баллончик. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарской области.

По данным ведомства, 22 марта учителя обратились в полицию и рассказали, что в мужском туалете на первом этаже здания был распылен перцовый баллончик. В результате инцидента 14 детей обратились в клинику за медицинской помощью.

Сотрудники полиции опросили свидетелей и очевидцев произошедшего. В настоящее время материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщает РИА Новости.

В середине марта в столичном метрополитене в час пик молодой человек распылил содержимое аэрозольного баллончика в вагоне поезда. Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро в поезде, который следовал от «Таганской» до «Китай-города».