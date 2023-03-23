Депутаты Мосгордумы поучаствуют в научной конференции в честь 150-летия со дня рождения Щусева

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Депутаты Мосгордумы поучаствуют в Третьей ежегодной научно-практической конференции «История Москвы: методология, источниковедение, историография, популяризация» в честь 150-летия со дня рождения Алексея Викторовича Щусева. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе Думы.

В качестве участников события числятся заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов, первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы — главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев и многие другие представители органов исполнительной власти столицы.

— Доклады участников конференции будут посвящены творческому наследию одного из крупнейших отечественных архитекторов, первого директора Музея архитектуры Алексея Викторовича Щусева, — говорится в сообщении.

Мероприятие началось 23 марта в 10:00, сообщает сайт Мосгордумы.

15 марта московские старшеклассники посетили лекцию об эффективном управлении от доцента кафедры «Менеджмент» Московского политехнического университета Ольги Коротун. На занятии школьники обсудили задачи руководителя, способы эффективного анализа рабочей ситуации и виды мотивации для разных сотрудников.