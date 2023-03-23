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Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов после соответствующего предложения спикера Государственной думы Вячеслава Володина. С таким предложением парламентарий обратился к политику в ходе ежегодного отчета о работе правительства РФ за 2022 год в Госдуме.

Парламентарий подчеркнул, что «нужно спасать детей».

— Есть, рассмотрим. Сформируем позицию, конечно, — цитирует главу кабмина сайт Думы.

В конце января Володин поручил внести предложения о возможном запрете вейпов. Он предложил изучить эти вопросы в приоритетном порядке.

Врач-терапевт Надежда Лапа в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила, что в курительных жидкостях, которыми наполняют электронные сигареты, отмечено высокое содержание химикатов и ароматизаторов. При их вдыхании может происходить воспаление и повреждение бронхов и легочной ткани.

В России регулярно происходят несчастные случаи, связанные с электронными сигаретами. Они взрываются и наносят травмы или приводят к внезапной смерти. «Вечерняя Москва» разбиралась, что нужно изменить на законодательном уровне и как регулировать продажу электронных сигарет, чтобы избежать несчастных случаев.