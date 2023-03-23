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НАПК признало Райффайзенбанк «спонсором войны»

Евгений Жуков
В мире
НАПК признало Райффайзенбанк «спонсором войны»
Фото: president.gov.ua

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло банковскую группу Raiffeisen в реестр «международных спонсоров войны» из-за того, что она продолжает работу на территории России. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы банка в России, — говорится в сообщении.

В агентстве считают, что деятельность данной кредитной организации фактически говорит «о признании Донецкой и Луганской народных республик», передает ТАСС.

Банк Raiffeisen работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG — одной из крупнейших австрийских банковских групп.

15 марта сообщалось, что австрийская группа Raiffeisen Bank International рассматривает возможность обмена своей российской дочерней кредитной организации «Райффайзенбанка» на активы Sberbank Europe Сбербанка. Подобная сделка характеризуется как «скрытый бартер».

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