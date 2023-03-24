Врачи перечислили симптомы рака желудка

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Врачи рассказали, что в большинстве случаев расстройство желудка проходит самостоятельно в течение двух дней. Если оно носит затяжной характер или возникает систематически, то это может быть признаком рака желудка.

По словам медиков, изжога тоже может быть признаком онкологии.

— Не пропустите момент, если она начнет проявляться постоянно в течение трех недель и более, то обязательно обратитесь к врачу, — предупредили специалисты.

Кроме того, недостаток энергии может указывать на наличие рака желудка, так как это заболевание приводит к уменьшению количества эритроцитов в крови. Это может вызывать усталость, слабость, одышку, потому что кровь переносит меньше кислорода.

Также при резком похудении, особенно если при этом не меняются образ жизни и питание, рекомендуется обратиться к врачу.

Затруднение глотания возникает при образовании опухоли в верхнем отделе желудка, сообщается на портале «MedikForum».

Онколог Андрей Воpобьев сообщил, что частое вздутие живота может говорить об опасном женском заболевании — раке яичников. Он отметил, что эту разновидность онкологии достаточно тяжело обнаружить.