Fox: Белый дом исправил стенограмму выступления Байдена из-за его оговорки

Фото: whitehouse

Белый дом скорректировал стенограмму выступления президента Соединенных Штатов Джо Байдена из-за «сбивающей с толку» оговорки. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил Fox News.

Американский лидер выступил с речью в честь Месяца женской истории, упомянув законодательство о противодействии насилию в отношении женщин.

— Вы знаете, это основано на других шагах, которые вы и мы предприняли, например, самый важный закон об оружейной безопасности за 30 лет, чтобы не допускать попадания оружия в руки внутренних политических советников. Но мы все еще должны запретить штурмовое оружие, — заявил он под аплодисменты присутствующих.

При этом в стенограмме, которую разместил Белый дом, его слова «внутренние политические советники» (domestic political advisors) зачеркнуты, а рядом в скобках указано: «осужденные за домашнее насилие» (convicted domestic abusers), передает телеканал.

Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи не смогла сдержать слез после просмотра видеоподборки с самыми популярными оговорками американского лидера Джо Байдена.