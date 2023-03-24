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Рогов сообщил о подготовке ВСУ прорыва линии фронта у Орехова Запорожской области

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Рогов сообщил о подготовке ВСУ прорыва линии фронта у Орехова Запорожской области
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов Запорожской области, наступление может начаться в ближайшие дни. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Боевики ВСУ стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехов на Запорожье. Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что наступление может начаться в ближайшие дни, об этом говорят темпы переброски и усиления украинской группировки.

При этом в Запорожской области готовятся встретить украинских военных во всеоружии, отметил Рогов.

Взрыв в Мелитополе является терактом, который организовали украинские спецслужбы. Об этом 23 марта заявил Владимир Рогов. Таким образом, по его мнению, Киев пытается дестабилизировать ситуацию на освобожденной территории Запорожской область и запугать народ.

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