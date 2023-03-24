Парк «Зарядье» пригласил москвичей на празднование Дня геолога 1 апреля

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, парк Зарядье Карта всех событий

В научно-познавательном центре «Заповедное посольство» парка «Зарядье» 1 апреля пройдут мероприятия, посвященные Дню геолога.

Праздник начнется в 11:45, три детские группы отправятся на экскурсии-спектакли от информационного павильона «Зарядье». В 12:00 заработает научная лаборатория для детей, а в 13:00 в холле центра «Заповедное посольство» пройдут лекции ученых-геологов Московского государственного университета.

Там же будет расположен интерактивный стенд «Каменная летопись жизни», на котором покажут зуб мамонта, раковины аммонитов (моллюсков) и брахиоподов (беспозвоночных животных), а также кости динозавров, передает официальный сайт мэра Москвы.

В феврале в 200 столичных учебных заведениях прошла акция «Ученые — в школы», в рамках которой учащиеся могли погрузиться в мир геологии, вирусологии и медицины. По словам главы города Сергея Собянина, подобные акции позволяют школьникам определиться с будущей профессией, найти идеи для будущих исследований и популяризовать науку среди молодежи.