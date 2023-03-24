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Asahi: Директор японской школы ушел в отставку после критики студентов с Украины

Араз Салехов
В мире
Asahi: Директор японской школы ушел в отставку после критики студентов с Украины
Фото: shutterstock

Президент школы японского языка Nippon в префектуре Гумма Масуми Симидзу ушел в отставку после критики украинских студентов. Об этом пишет Asahi Shimbun.

По данным СМИ, японский директор не захотел извиняться за свои комментарии, указав, что власти префектуры делают для поддержки украинцев «гораздо больше, чем надо».

В субботу, 18 марта, председатель японской языковой школы заявил, что украинские учащиеся в Японии — грабители, так как отказываются платить за учебу. Уточняется, что некоторые студенты с Украины не стали оплачивать учебу в языковой школе за тот период, который им изначально пообещали сделать бесплатным. В ответ на это председатель школы заявил, что такие ученики являются грабителями и «беженцами-аристократами». Позже он пояснил, что именно имел в виду.

Обозреватель Мария Чаплия в статье для Telegraph рассказала, что бежавшие в Европу украинцы разбили свои мечты о бюрократическую волокиту. Украинским беженцам пришлось бороться с чрезмерной бумажной волокитой и запутанными правилами.

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