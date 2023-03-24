В центре МосгорБТИ на Преображенской площади увеличилось количество приемных дней

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Преображенская площадь, 4 Карта всех событий

В клиентском центре Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) в доме 4 на Преображенской площади по просьбам жителей теперь принимают ежедневно по будням. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— В прошлом году проектировщики МосгорБТИ рассмотрели более тысячи заявок от жителей города. Все подготовленные эскизы, проекты и технические заключения прошли согласование в надзорных органах. Специалисты учреждения подробно рассматривают каждую отдельную ситуацию и отвечают на все вопросы заявителей, — сказал он.

Для согласования перепланировки требуются разные пакеты документов. Так, изменения, не затрагивающие несущие конструкции, можно выполнить по эскизу, который заказывают у специалистов или составляют самостоятельно. Более серьезные изменения требуют подготовки проекта и технического заключения. Специалисты изучают пожелания клиента и исходную документацию.

Генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев отметил, что в прошлом году появилась возможность разработки проектов под ключ. Кроме того, популярность набрал авторский обзор, который запрашивают практически в каждом заказе, передает официальный сайт мэра Москвы.

За прошедший год специалисты МосгорБТИ обследовали земельные участки общей площадью более 5,2 тысячи гектаров. Уточняется, что полученные результаты внесли в Единый государственный реестр недвижимости.