Ученый Степаненко рассказал о последствиях применения оружия с обедненным ураном

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Применение оружия с обедненным ураном может привести к загрязнению почвы и водоемов микрочастицами токсичного тяжелого металла. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией медико-экологической дозиметрии и радиационной безопасности МРНЦ имени А.Ф.Цыба — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Валерий Степаненко.

— Главная опасность применения оружия с обедненным ураном — это загрязнение окружающей среды (как почвы, так и водоемов), микрочастицами химически токсичного тяжелого металла — ураном, который затем по пищевым цепочкам может попадать в организм человека, — сказал он.

Специалист напомнил, что данный химический элемент является тяжелым металлом. Его токсичность зависит от пути воздействия, растворимости частиц и времени контакта, цитирует Степаненко РИА Новости.

Опасность применения такого оружия возникла во вторник, 21 марта. Замглавы британского Минобороны Аннабель Голди рассказала, что Лондон передаст Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Подобное вооружение появится на территории Украины наряду с поставками танков Challenger 2.

В свою очередь президент России Владимир Путин пригрозил британскому истеблишменту ответом на поставку Украине такого оружия.

Для получения ответа на вопрос, чем опасны обещанные Украине снаряды с обедненным ураном, «Вечерняя Москва» поговорила с военным экспертом Владимиром Гундаровым. По его мнению, применение этих снарядов в ходе спецоперации еще больше обострит и экологическую, и военную ситуацию.